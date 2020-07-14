Cenk Eren ölünce gömülmek istemediğini söyledi bakın isteği ne
Defne Samyeli'nin derin dekolteli pozuna yaptığı yorumla adından söz ettiren Cenk Eren bir anda bir Twitter paylaşımıyla olay oldu.
Geçtiğimiz gün Defne Samyeli'nin derin dekolteli fotoğrafına yaptığı yorum ile adından söz ettiren Cenk Eren, ölümünün ardından gömülmek istemediğini söyleyerek gündeme bambaşka bir şekilde yeniden giriş yaptı.
Bir kullanıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda üniversitelerdeki kadavra eksikliğinden bahsederek çoğu tıp fakültesi öğrencisinin kadavra görmeden mezun olduğunu söyledi.
Bu paylaşıma cevap veren Cenk Eren ise şunları yazdı:
"Ölümden korkmuyorum inançlı da bir insanım fakat toprağa gömülmek istemiyorum bunu istemek günah mıdır? Bütün organlarımı bağışlayabilirim, kadavra olarak tıp fakültesine vücudumu bağışlayabilirim veya yakılmak? Çok mu günaha girerim?"
Cenk Eren'in bu paylaşımına takipçileri büyük ilgi gösterdi ve şarkıcıya bu kararı konusunda çok sayıda yorum geldi.