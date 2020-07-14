Cenk Eren ölünce gömülmek istemediğini söyledi bakın isteği ne

Bu paylaşıma cevap veren Cenk Eren ise şunları yazdı:

"Ölümden korkmuyorum inançlı da bir insanım fakat toprağa gömülmek istemiyorum bunu istemek günah mıdır? Bütün organlarımı bağışlayabilirim, kadavra olarak tıp fakültesine vücudumu bağışlayabilirim veya yakılmak? Çok mu günaha girerim?"