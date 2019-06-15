Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü 2 saat eğlendi 5 bin TL hesap ödedi

Alaçatı Köyiçi'ndeki bir eğlence mekanına ayrı ayrı gelen futbolcular, 2 saat içeride kaldı. Saat 01.30 sıralarında mekandan ayrılan 2 futbolcunun, 5 bin TL hesap ödediği öğrenildi. Çıkışta hızlı adımlarla yürüyen Ünder ve Söyüncü, soruları yanıtsız bıraktı.