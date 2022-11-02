Cengiz Ünder, Süper Lig'e dönüyor: İlk görüşme olumlu, transfer an meselesi!
Fransa'nın Marsilya takımında top koşturan milli futbolu Cengiz Ünder, Süper Lig'e dönüyor. Teknik direktör Igor Tudor'un gözden çıkardığı Cengiz Ünder için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edilirken, Fransız basını yıldız futbolcunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığını ve transferin an meselesi olduğunu yazdı.
Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerin tamamını kullanmakta mevcut yabancı kuralının etkisiyle sıkıntılar yaşıyor. Yerli rotasyonundan da şu ana kadar istediğini alamayan Sarı-Kırmızılılar, takımdaki yerli oyuncu havuzunu genişletmek istiyor.
Galatasaray'da hücum hattının iki kanadında yerli isimler tercih edilerek sezona başlanmıştı. Fakat şu ana kadar Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'den istenen verim sağlanmış değil.
Kerem Aktürkoğlu, bu sezon ligde 11 maça çıkarken 2 gol kaydetti. Yunus Akgün ise 9'una ilk 11'de başladığı 10 lig maçına 1 asistle skora katkı sağlayabildi.
Hedef Cengiz Ünder
Yerli rotasyonundan istediği verimi sağlayamayan Galatasaray, yaz transfer döneminde olduğu gibi rotasını yine Cengiz Ünder'e çevirdi. Yaz aylarında Igor Tudor ile Marsilya'da bir geçiş dönemi yaşayan milli oyuncunun durumu şu anda daha da netleşmiş durumda.