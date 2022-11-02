Cengiz Ünder, Süper Lig'e dönüyor: İlk görüşme olumlu, transfer an meselesi!

Hedef Cengiz Ünder

Yerli rotasyonundan istediği verimi sağlayamayan Galatasaray, yaz transfer döneminde olduğu gibi rotasını yine Cengiz Ünder'e çevirdi. Yaz aylarında Igor Tudor ile Marsilya'da bir geçiş dönemi yaşayan milli oyuncunun durumu şu anda daha da netleşmiş durumda.