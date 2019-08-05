Cengiz Sezici'ye memleketi Adana'da gözyaşlarıyla son veda

Usta oyuncu Menderes Samancılar ise “Konuşmaktan ve ağlamaktan yorulduk. Cengiz’le en çok çalışanlardan biri benim. Sanırım 23 film ve epey dizi çektik birlikte. Cengiz’in içerisinde her şey vardı. O bir usta aktör olduğu kadar asil bir Adanalıydı, bunu unutmayın” diyerek gözyaşı döktü.