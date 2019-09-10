Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen 35 yıl sonra aynı sahneyi paylaştı

İkinci bölümde sahneye çıkarak sevilen şarkılarını yorumlayan Ümit Besen ise "Cengiz benim gerçekten çok değer verdiğim bir kardeşim. Tarabya'da bizim çok uzun bir birlikteliğimiz oldu. Aynı mekanlarda çok sahne almışlığımız var." dedi.