"Cenazenize dahi gelmem" demişti! Özcan Deniz'in annesinden kötü haber

"DUALARINIZI YİNE BEKLİYORUM"

Gürler, bir başka paylaşımında ise "Az önce seansımız bitti. Dualarınızı yine bekliyorum" sözleriyle takipçilerinden destek istedi. Gürler ayrıca şifa bekleyen herkes için Allah'tan şifa dilediğini ifade etti.