Cenazeleri tur otobüsü yaptı şehir şehir gezdi! Gelinim Mutfakta kaynanası Beyhan'ın pişkin itirafı

Nursel Ergin'in sunumuyla bu sezon yoluna devam eden Gelinim Mutfakta yarışması geçen yılın reyting makinasını yarışmaya geri döndürdü. O isim de gelini Yeşim Öksüz ile 2021 sezonunu birinci bitiren kaynana Beyhan Öksüz oldu. Kanal D'nin reyting için Beyhan'ı getirmesi ilk meyvesini de verdi. Beyhan Öksüz, yaptığı 'cenazeyle şehir şehir gezme' itirafları ile izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Her bölümü olaylı geçen yarışmanın 4 Ekim salı günü ekrana gelen bölümünde bu kez bir gelin yayını terketti. Gün birincisi ve sonuncusu da sürprizdi. İşte Gelinim Mutfakta ile ortaya çıkan arsız itiraf: