Cenazeleri tur otobüsü yaptı şehir şehir gezdi! Gelinim Mutfakta kaynanası Beyhan'ın pişkin itirafı
Kanal D Gelinim Mutfakta yarışmasına kaynana Beyhan'ın pişkin itirafı damga vurdu. Kendini 'fenomen kaynana' sanan Beyhan Öksüz gelini Yeşim Öksüz ile bu hafta yarışmaya geri döndü. Geçen yılın birincisi olan kaynana ve gelinin yeniden yarışmaya alınması ile birlikte Gelinim Mutfakta'da garip şeyler olmaya başladı. 4 Ekim 2022 salı günü yayınlanan bölümdeki kaynana Beyhan itiraflarıyla ağzınızı açık bırakacak.
Nursel Ergin'in sunumuyla bu sezon yoluna devam eden Gelinim Mutfakta yarışması geçen yılın reyting makinasını yarışmaya geri döndürdü. O isim de gelini Yeşim Öksüz ile 2021 sezonunu birinci bitiren kaynana Beyhan Öksüz oldu. Kanal D'nin reyting için Beyhan'ı getirmesi ilk meyvesini de verdi. Beyhan Öksüz, yaptığı 'cenazeyle şehir şehir gezme' itirafları ile izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Her bölümü olaylı geçen yarışmanın 4 Ekim salı günü ekrana gelen bölümünde bu kez bir gelin yayını terketti. Gün birincisi ve sonuncusu da sürprizdi. İşte Gelinim Mutfakta ile ortaya çıkan arsız itiraf:
Gelinim Mutfakta yarışmasına geri dönen kaynana Beyhan ve gelini Yeşim Öksüz ilk haftadan reyting şovu yaptılar. Gelini kaynanasının kredi kartıyla kardeşine 70 bin liralık düğün hediyesi aldığını itiraf ederken, kaynana da yaptığı imza günü ile ilgiyi üzerine topladı. Geçen yıl yarışmada birinci olunca Beyhan Hanım, memleketinde imza günü düzenlemiş. Gelinin çektiği imza gününe ise bir allahın kulu gelmemiş. Ama elbette asıl bomba bu değildi.
Cenaze araçlarını tur otobüsü yapmış
Cimriliği ile övünen kaynana Beyhan Öksüz, Türkiye'yi gezmek için kendine 'edep' ve 'ahlak' dışı bir yol bulmuş. Farklı kentlere giden cenazeleri tur otobüsü olarak kullanmış. Bunun sayesinde 25'ten fazla şehri gezmiş.
Canlı yayında 'utanıp sıkılmadan' cenaze araçları ile Türkiye'yi gezdiğini itiraf eden Beyhan, "Karadeniz turu bile yaptım" dedi. Yaptığını övünerek anlatan kaynana Beyhan, diğer gelinlerin ve kaynanaların ağzını açık bıraktı. Peki ama kent dışına çıkacak cenazeleri nereden biliyor, bunu nereden öğreniyordu...