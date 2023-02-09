Cenazeleri almaya gitmişlerdi son sesli çağrıda mucize! 72 saat sonra sağ bulundular
Deprem sonrası Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürerken güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Yıkılan binanın enkazındaki cenazeleri almaya giden kurtarma ekipleri, son kez yaptıkları sesli çağrıda baba ve kızını duydu. Yoğun bir çalışma başlatan ekipler, 72 saat sonra baba ve kızı sağ olarak kurtardı. Depremzede baba, ekiplere 'sizi çok seviyorum' dedi...
Dün gece saatlerinde Odayeri Mahallesi’nde enkaz yığınları arasındaki bir binaya cenaze çıkarmaya giden arama gönüllüleri, son anonsta baba Soner Güner’in sesini duydu. Bunun üzerine enkazın iki kat altına inildi.
Ekipler önce 6 yaşındaki Hazal Güner’i çıkardılar. Küçük kız termal battaniye ile hastaneye sevk edilirken, baba için de zamanla yarış başladı.
72. saate gelindiğinde baba Soner ile irtibat devam ederken, kızının çıkarıldığı müjdesi verildiğinde baba ağzının içerisine çok toz toprak geldiği için çalkalamak için su istedi.
"Sizi çok seviyorum"
Ekipler baba Soner Güner’den az daha sabretmesini isteyip kısa sürede onu da çıkardılar. Arama kurtarma ve UMKE ekiplerine “Sizi çok seviyorum” diyen baba Soner Güner de hastaneye sevk edildi.