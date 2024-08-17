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Cenaze yolunda kaza! Otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti

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Cenaze yolunda kaza! Otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti

Kayseri'de devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Cenaze yolunda kaza! Otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti

S.D. yönetimindeki 35 BFA 638 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya kara yolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

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Cenaze yolunda kaza! Otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Cenaze yolunda kaza! Otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti

Kazada otomobildeki T.A, Z.B, F.B. ve H.A. hayatını kaybetti, sürücü S.D. ile Z.A. ise yaralandı.

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Cenaze yolunda kaza! Otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti

Yaralılar ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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