Cemre Uyanık kaç yaşında Masterchef Cemre Uyanık kimdir sevgilisi var mı?

Masterchef Türkiye, TV ekranlarında yepyeni bölümleri ve birbirinden iddialı 14 yarışmacısı ile hızlı başladı. Başarılı 3 jüri tarafından seçilen yarışmacılardan biri de Cemre Uyanık oldu. Peki Cemre Uyanık kimdir, aslen nereli kaç yaşında ve Cemre Uyanık'ın sevgilisi var mı?