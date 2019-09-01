Cemre Uyanık kaç yaşında Masterchef Cemre Uyanık kimdir sevgilisi var mı?
Masterchef Türkiye TV8 ekranlarında heyecan dolu bölümleri ve ilginç 14 yarışmacısı bile başladı. 14 yarışmacından biri de daha önce Yemekteyiz'de yarışan Cemre Uyanık oldu. İddialı yemekleri ile dikkat çeken Cemre Uyanık kimdir, kaç yaşında aslen nereli ve Cemre Uyanık'on sevgilisi var mı?
Masterchef Türkiye, TV ekranlarında yepyeni bölümleri ve birbirinden iddialı 14 yarışmacısı ile hızlı başladı. Başarılı 3 jüri tarafından seçilen yarışmacılardan biri de Cemre Uyanık oldu. Peki Cemre Uyanık kimdir, aslen nereli kaç yaşında ve Cemre Uyanık'ın sevgilisi var mı?
Masterchef Türkiye'nin daha ilk bölümden en çok konuşulan isimlerinden biri daha önce Yemekteyiz yarışmasında yarışan Cemre Uyanık oldu. 3 juriden de geçer not alan Cemre Uyanık, 27 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor
Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olduğunu söyleyen Cemre Uyanık küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu hayranı olduğunu ve özellikle de yemeklerle alakalı animeler seyretmeyi sevdiğini belirtiyor.
Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'te kendini deneyip göstermek istediğini kaydetti.