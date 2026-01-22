BIST 12.840
Cemre Kemer: Benden kaos çıkmaz

Bir döneme damga vuran Grup Hepsi’nin yıldızlarından Cemre Kemer, magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Kız grubu günlerini zaman zaman özlediğini ifade eden Kemer, çocuklarıyla vakit geçirmeye odaklandığını ve hayatında “kaos” olmadığını belirtti.

Cemre Kemer: Benden kaos çıkmaz - Resim: 1

2005 yılında yaptıkları çıkışla listelere damga vuran bir dönemin efsane grubu Hepsi'nin üyeleri dostluklarıyla da adlarından söz ettiriyorlardı. 

Cemre Kemer: Benden kaos çıkmaz - Resim: 2

Gülçin Ergül'ün müzik kariyerine tek olarak devam etmesi üzerine grup dağılmış; Yasemin Yürük, Cemre Kemer ve Eren Bakıcı ise bir süre beraber sahne almaya devam etmişti.

Cemre Kemer: Benden kaos çıkmaz - Resim: 3

Cemre Kemer, Etiler'de bulunan bir alışveriş merkezinde basın mensupları tarafından görüntülendi.

Cemre Kemer: Benden kaos çıkmaz - Resim: 4

Ünlü isim yaptığı açıklamada, "Çocuklarımla ilgileniyorum. Ben çok memnunum halimden. Çocuklarımla geçirdiğim zamanı hiçbir şeye değişmem diyorum. Ben burada sakin hayatımdan gayet memnunum" ifadelerini kullandı.

