Cemre Kemer: Benden kaos çıkmaz
Bir döneme damga vuran Grup Hepsi’nin yıldızlarından Cemre Kemer, magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Kız grubu günlerini zaman zaman özlediğini ifade eden Kemer, çocuklarıyla vakit geçirmeye odaklandığını ve hayatında “kaos” olmadığını belirtti.
2005 yılında yaptıkları çıkışla listelere damga vuran bir dönemin efsane grubu Hepsi'nin üyeleri dostluklarıyla da adlarından söz ettiriyorlardı.
Gülçin Ergül'ün müzik kariyerine tek olarak devam etmesi üzerine grup dağılmış; Yasemin Yürük, Cemre Kemer ve Eren Bakıcı ise bir süre beraber sahne almaya devam etmişti.
Cemre Kemer, Etiler'de bulunan bir alışveriş merkezinde basın mensupları tarafından görüntülendi.
Ünlü isim yaptığı açıklamada, "Çocuklarımla ilgileniyorum. Ben çok memnunum halimden. Çocuklarımla geçirdiğim zamanı hiçbir şeye değişmem diyorum. Ben burada sakin hayatımdan gayet memnunum" ifadelerini kullandı.