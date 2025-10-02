Cemre Baysel'den olay paylaşım! Güzelliği sosyal medyayı salladı...

HAYRANLARINDAN MESAJ YAĞMURU

Merakla beklenen dizi Güller ve Günahlar'da izleyiciyle buluşacak olan Cemre Baysel, geçtiğimiz günlerde sahne esnasında düşüp bacağını yaralamıştı. Üzülen hayranları bu kez Baysel'in "Makyaj Benden" diyerek paylaştığı karelerle derin bir nefes aldı. Fotoğraflar yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.