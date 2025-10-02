Cemre Baysel'den olay paylaşım! Güzelliği sosyal medyayı salladı...
Kanal D'nin yeni dizi projesi Güller ve Günahlar'ın başrolü Cemre Baysel, sosyal medya üzerinden paylaştığı makyaj fotoğraflarıyla resmen büyüledi. Takipçileri, oyuncunun doğal güzelliği ve makyaj yeteneği hakkında övgülerde bulundu. İşte o paylaşım...
KANAL D'nin yakında ekrana gelecek iddialı dizisi Güller ve Günahlar'da Murat Yıldırım ile başrolü paylaşacak olan Cemre Baysel, bu kez güzelliğiyle gündeme geldi.
Enerjisi ve doğal güzelliğiyle de dikkat çeken başarılı oyuncu, Güller ve Günahlar'ın karavanından kendi yaptığı makyaj fotoğraflarını paylaşınca, beğeni yağmuruna tutuldu.
HAYRANLARINDAN MESAJ YAĞMURU
Merakla beklenen dizi Güller ve Günahlar'da izleyiciyle buluşacak olan Cemre Baysel, geçtiğimiz günlerde sahne esnasında düşüp bacağını yaralamıştı. Üzülen hayranları bu kez Baysel'in "Makyaj Benden" diyerek paylaştığı karelerle derin bir nefes aldı. Fotoğraflar yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
'HER HALİNLE GÜZELSİN'
Doğal ve zarif makyajıyla hayranlarından tam not alan Baysel'in makyaj paylaşımına takipçileri, "Profesyonellerden bile iyisin", "Her halinle güzelsin" gibi övgü dolu yorumlar yaptı.