Cemre Baysel ünlü pilota gönlünü mü kaptırdı? İşte kareler...
Son dönemde ünlü oyuncu Cemre Baysel ile Türk yarış pilotu Cem Bölükbaşı arasında başlayan aşk söylentileri, sosyal medya hareketleriyle iyice alevlendi. İkilinin birbirlerini Instagram'da takibe alması, karşılıklı beğeniler ve yorumlar "Bu iş tamam!" dedirtti. Bölükbaşı'nın babasının Baysel'i takibe alması da dikkatlerden kaçmadı.
Şu sıralar Güller ve Günahlar dizisindeki Zeynep karakteriyle ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Cemre Baysel, özel hayatıyla da magazin gündemini sallamaya devam ediyor. Haziran 2025'te dört yıllık ilişkisini Aytaç Şaşmaz ile noktalayan güzel oyuncu, ayrılığın ardından kısa süreliğine rapçi Blok3 ile anılmış ancak bu iddiaları sosyal medya üzerinden kesin bir dille yalanlamıştı.
Özellikle Cemre Baysel'in yaptığı bir paylaşımda kullandığı "CB" ifadesi büyük tartışma yarattı: Kimi takipçiler bunu kendi isminin baş harfleri olarak yorumlarken, kimileri ise doğrudan Cem Bölükbaşı'na gönderme olarak gördü.
Söylentileri en çok güçlendiren detay ise Cem Bölükbaşı'nın ailesinden geldi. Genç pilotun babası Yavuz Bölükbaşı, Cemre Baysel'i sosyal medyada takibe aldı ve oyuncunun son paylaşımını beğenerek dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya kullanıcıları bu hamleyi "Aileye giriş tamamlandı!" ve "kayinpeder onayı" şeklinde yorumladı. Bu gelişme, ilişkinin sadece dedikodu olmaktan çıkıp daha ciddi bir boyuta evrildiğini düşündürüyor.