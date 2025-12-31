Cemre Baysel ünlü pilota gönlünü mü kaptırdı? İşte kareler...

Şu sıralar Güller ve Günahlar dizisindeki Zeynep karakteriyle ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Cemre Baysel, özel hayatıyla da magazin gündemini sallamaya devam ediyor. Haziran 2025'te dört yıllık ilişkisini Aytaç Şaşmaz ile noktalayan güzel oyuncu, ayrılığın ardından kısa süreliğine rapçi Blok3 ile anılmış ancak bu iddiaları sosyal medya üzerinden kesin bir dille yalanlamıştı.