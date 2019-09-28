Cemil İpekçi o isme k.çının güzelliği yüzüne vurmuş dedi! Sosyal medyayı salladı
Geçtiğimiz akşam iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi ile nikah masasına oturan Ebru Şallı'ya en ilginç tebrik mesajı modacı Cemil İpekçi'den geldi.
Sunucu ve eski manken Ebru Şallı iki yıldır birlikte olduğu Uğur Akkuş dün gece Çırağan Sarayı'nda, evlendi. 50 kişinin katıldığı düğünde dikkati çeken ise Ebru Şallı'nın parmağındaki yüzük oldu.
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Ebru Şallı. Cengiz Abazoğlu'nun özel tasarım olarak hazırladığı gelinlik giyerken Uğur Akkuş'un damatlığı Tom Ford'dan özel dikildi. Şallı, sosyal medya hesabı üzerinden düğüne dair fotoğraflar paylaştı.
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Ebru Şallı'yı düğün için sosyal medyadan tebrik eden ünlü modacı Cemil İpekçi, yazdığı mesajla dikkat çekti. Instagram'dan tebrik mesajı yazan İpekçi, "Canım kızım, hep pozitif ve kı..nın güzelliği yüzüne vurmuş bir presessin." yazdı.
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Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan mesaj, yeni bir tartışma yarattı.
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