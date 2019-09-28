Cemil İpekçi o isme k.çının güzelliği yüzüne vurmuş dedi! Sosyal medyayı salladı

Sunucu ve eski manken Ebru Şallı iki yıldır birlikte olduğu Uğur Akkuş dün gece Çırağan Sarayı'nda, evlendi. 50 kişinin katıldığı düğünde dikkati çeken ise Ebru Şallı'nın parmağındaki yüzük oldu.