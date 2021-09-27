Cemal Metin Avcı'nın, Pınar Gültekin'i diri diri yaktığı kesinleşti! Katilin eski eşi, o günleri anlattı

Baba Selim Avcı: Kokoreç yaktığını söyledi

Sanık baba Selim Avcı ise Eda Karagün'ün, bağ evine tek başına gitmek istediğini anlatarak "Onu yalnız bırakmak istemedik. Hep beraber bağ evine gittik. Orada 20 dakika durduk. Eşim ve ortağım sigara içti. Cemal, olay günü beni arayıp kayıp olan kız nedeniyle jandarmanın kendisinin ifadesini alacağını söyledi. Mertcan ile telefonda görüşmemizde, ağabeyinin bağ evinde bozuk kokoreçleri yaktığını söyledi. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.