Cemal Metin Avcı'nın, Pınar Gültekin'i diri diri yaktığı kesinleşti! Katilin eski eşi, o günleri anlattı
MUĞLA'da Pınar Gültekin'i 'önce öldürüp sonra varilin içinde yakarak üzerine benzin döken katil Cemal Metin Avcı ve ailesi hakim karşısına çıktı. Adli Tıp'ın 'diri diri yaktı' raporu mahkemeye ulaştı. Metin Avcı'nın eşi, katil için "Cinayet ortaya çıkmadan çok tedirgindi, sürekli terliyordu, iştahtan kesildi" dedi.
Muğla'da boğularak öldürülüp cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın yargılanmasına Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Dava, katil Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan hakkında açılan ikinci dava ile birleştirildi. Duruşmada okunan Adli Tıp Raporu'nda Metin Avcı'nın Pınar Gülten'i diri diri yaktığı anlatıldı. Katil Avcı, mahkeme heyetine "Camı kapatabilir miyiz? Dışardan bana katil diye bağırıyor" diye seslendi.
Öldürünce rahmetli kızla ilişkisini öğrendim
Birleştirilen davada katil Cemal Metin Avcı'nın boşandığı eşi Eda Karagün ifade verdi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Eda Karagün ifadesinde şunları anlattı: "Cemal'in yaptığı suçla benim hiçbir alakam yok. Aldatılan taraf benim. 4,5 yaşında kız büyütüyorum. Koruma talebinde bulunuyorum. Avukatımdan, Cemal'in rahmetli kızla ilişkisini öğrendim. Olaydan önce ilişkileri olduğunu bilmiyordum."
Cinayet ortaya çıkmadan çok tedirgindi, sürekli terliyordu, iştahtan kesildi
"Cemal, son zamanlarda bağ evinde çok zaman geçiriyordu. Bar işletiyorduk. Temizlik yapmaya, içki almaya gittiğini söylüyordu. Cinayet daha ortaya çıkmadan, Cemal çok tedirgindi. Yemek yemiyordu, iştahtan kesildi. Eve geldiği zaman terliyordu. Kafamdaki yapbozları birleştirdim. Bağ evine gittiğimizde temizlik yapıldığını, halıların yerlere serildiğini, kapıların silindiğini fark ettim."
Baba Selim Avcı: Kokoreç yaktığını söyledi
Sanık baba Selim Avcı ise Eda Karagün'ün, bağ evine tek başına gitmek istediğini anlatarak "Onu yalnız bırakmak istemedik. Hep beraber bağ evine gittik. Orada 20 dakika durduk. Eşim ve ortağım sigara içti. Cemal, olay günü beni arayıp kayıp olan kız nedeniyle jandarmanın kendisinin ifadesini alacağını söyledi. Mertcan ile telefonda görüşmemizde, ağabeyinin bağ evinde bozuk kokoreçleri yaktığını söyledi. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.