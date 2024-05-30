Cemal Hünal'dan sokak hayvanlarıyla ilgili sert yorum! "Allah belamızı vermiş bizim"
Oyuncu Cemal Hünal'ın sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu.
“Issız Adam” filmiyle akıllarda yer edinen oyuncu Cemal Hünal "Sokak hayvanları" hakkında konuştu.
Hünal, "Ben köpekleri çok seviyorum. Sokağımda köpek olması benim için bir güvenlik. Ve dünyada çok az şehir kaldı sokaklarında hayvan olan.
-Sokaklarında bizim gibi hayvanlarını itilaf eden şehirler, bizim gibi gerizekalılar, aptallar, bu şehri aynı Londra, New York gibi sıçan basan bir şehire çevirecek" dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Kaç saat uyutacaklar, bunlar belirsiz" sözlerine ilişkin de oyuncu "Bir de böyle soranlar var. Onlar da bizi yönetiyor. Allah belamızı vermiş bizim. Bizim işimiz rast gitmez" ifadelerini kullandı.