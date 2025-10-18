Cemal Hünal'dan akıllara zarar tepki! "O isimle asla bir araya gelmem"
Cemal Hünal, katıldığı programda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Oyuncu; "Onunla asla oynamam dediğin biri var mı?" sorusuna net bir cevap verdi.
Cemal Hünal; "Şafak Sezer... Tanıştık, selam vermedi, küstüm" dedi.
CEMAL HÜNAL KİMDİR?
Cemal Hünal, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul Maçka Teşvikiye’de doğmuştur.
Çocukluğu Maçka’da, dedesinin yaptığı ve kendi adını verdiği bir apartmanda geçti, Cemal Hünal Apartmanı’nda. Kerem adında bir erkek kardeşi var. Babası eki sanayicilerden Atilla Hünal’dır. Annesinin adı Vicki Hünal.
İstanbul’da Saint Benoit Fransız Lisesi‘nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından 17 yaşındayken 1993 yılında İskoçya’ya, Gordonstoun International Summer School’a gönderildi. Ardından Los Angeles Ucla Extension’da, Santa Monica Collage’da ve London Film School’da tiyatro ve sinema eğitimi aldı.