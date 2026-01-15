Cemal Hünal demir ocağının başına geçti! İlk üretimi olay oldu...
Türk sinema ve dizi dünyasının sevilen oyuncularından Cemal Hünal, bu kez oyunculuğuyla değil, bambaşka bir ilgisiyle gündeme geldi. Ünlü isim, sosyal medyada paylaştığı görüntülerle takipçilerini şaşırtırken, ortaya çıkan kareler kısa sürede büyük etkileşim aldı.
Rol aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren Cemal Hünal’ın, demircilik ve el işçiliği ile ilgilendiği ortaya çıktı. Hünal’ın, demir ocağının başına geçerek üretim yaptığı anlar sosyal medyada “Bu tarafını hiç bilmiyorduk” yorumlarıyla paylaşıldı.
Paylaşılan görüntülerde Cemal Hünal’ın, demirci kıyafetini giyip ateşin başına geçtiği ve bıçak yapımı ile ilgilendiği görüldü.
Ünlü oyuncunun tamamen el emeğiyle yaptığı çalışmalar, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.
Cemal Hünal, atölyede geçirdiği anları Instagram hesabından paylaşırken, gönderisine “Yılın ilk üretimleri” notunu ekledi.