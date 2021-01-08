Cemal Hünal ailesi eşi Lale Cangal ve oğlu Doğan Atilla kimdir?
Survivor 2021 yarın akşamı ilk bölümü ile başlıyor. Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda yer alan isimlerden biri de Issız Adam filmi ile çok geniş kitlelere tarafından tanınan oyuncu Cemal Hünal oldu. 44 yaşında olan Cemal Hünal aslen İstanbullu. 2011 yılında Lale Cangal ile evlenen oyuncu hangi dizi ve fimlerde rol aldı?
TV8 ekranlarının en çok sevilen, dünyanın en zorlu yarışması Survivor 2021 yarın akşam ilk bölümü ile başlıyor. Her yıl daha da zorlaşan ada şartlarında bu sene ünlüler kadrosunda yer alacak isimlerden biri de oyuncu Cemal Hünal oldu.
Issız Adam dizisi ile ünlenen ve geniş kitleler tarafından takip edilen oyuncu Cemal Hünal Survivor 2021 ünlüler kadrosunun en büyük yarışmacısı olacak. 2011 yılında Lale Cangal ile evlenen Cemal Hünal okçuluk ve atçılık sporları ile de oldukça ilgili. Dizi ve filmlerde uzun süre rol almayan Cemal Hünal bu sezonun en dikkat çeken isimlerinden. Ayrıca Cemal Hünal'ın Doğan Atilla adında bir oğlu var.
Cemal Hünal kimdir: Cemal Hünal, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi.
Burada lise eğitimini tamamlamasının ardından, Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a yerleşmiştir.