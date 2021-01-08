Cemal Hünal ailesi eşi Lale Cangal ve oğlu Doğan Atilla kimdir?

Issız Adam dizisi ile ünlenen ve geniş kitleler tarafından takip edilen oyuncu Cemal Hünal Survivor 2021 ünlüler kadrosunun en büyük yarışmacısı olacak. 2011 yılında Lale Cangal ile evlenen Cemal Hünal okçuluk ve atçılık sporları ile de oldukça ilgili. Dizi ve filmlerde uzun süre rol almayan Cemal Hünal bu sezonun en dikkat çeken isimlerinden. Ayrıca Cemal Hünal'ın Doğan Atilla adında bir oğlu var.