Cemal Can’dan Survivor itirafı: Herkesi örgütleyip adımın yazılmasını istedim
Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Cansever'den yarışma ile ilgili bomba bir itiraf geldi. Survivor'daki bazı anları özlediğini ifade eden Cemal Can bir dönem yarışmadan elenmek istediğini itiraf etti.
Survivor 2020'de sergilediği performansla çok konuşulan ve şampiyon olan Cemal Can'dan bomba bir itiraf geldi.
Şu sıralar ailesi ile birlikte tatil yapan Cemal Can bir dönem Survivor'daki kötü bir dönem geçirdiğini ve herkesi örgütleyip adının yazılmasını istediğini söyledi. İşte Cemal Can'ın dikkat çeken açıklamaları:
Survivor sürecinde çok yoruldum, kendimi o kadar aştım ki dinlenmeye ihtiyacım var. Burada herkes beni tanıyor, ben kimseyi tanımıyorum. Dışarda insanlarla sohbet etmek çok güzel, bu pandemi sürecini yaşayamadığımız için nasıl iletişimde olacağımı bilmiyorum insanlarla onu idrak etmeye çalışıyorum.
Survivor'daki arkadaşlarımdan beşiyle görüşüyorum. Ama benin Survivor'da anlaşamadığım insan yoktu. Az sevdiğim, çok sevdiğim insan vardı. Yarışma boyunca kimsenin kalbini de kırdığımı düşünmüyorum. Survivor'da her şeye alışıyorsun. Benim alışamadığım tek şey özlemdi. Ailemi, arkadaşlarımı çok özledim.