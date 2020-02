Cemal Can Cansever kimdir yaşı kaç Survivor Cemal Can ne iş yapıyor?

Survivor 2020 Gönüllüler kadrosunda kıyasıya yarışacak isimlerden biri de DJ ve youtuber olan Cemal Can Cansever oldu. Sosyal medyayı çok aktif kullanan isimlerden biri olan Cemal Can Cansever İzmir'de doğdu fakat aslen Rizeli. Peki 24 yaşında olan Cemal Can Cansever kimdir?