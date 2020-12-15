Cemal Can Canseven Survivor 2021'e mi katılıyor bakın neler söyledi
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, paylaşımıyla herkesi heyecanlandırdı. Canseven, yeniden Survivor'a katılabileceğini söyledi.
Acun Ilıcalı'nın kanalında yayımlanan ve tüm Türkiye tarafından ilgiyle izlenen Survivor yarışmasının bu sene kazananı Cemal Can Canseven oldu. Survivor'da yarıştığı süreçte herkes tarafından çok sevilen Canseven, büyük bir hayran kitlesini peşine taktı.
Survivor ile birlikte hayatı tamamen değişen Canseven, Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda yayınlanacak Benim Hayatım dizisinde Aleyna Tilki ile başrolleri paylaşacak. Cemal Can takipçisinin ''Survivor'a bir daha gider misin?'' sorusuna verdiği cevapla tüm hayranlarını heyecanlandırdı.
Acun Ilıcalı’nın ocak ayında çıkaracağı Exxen platformunda yayınlanacak Bu Benim Hayatım dizisinde Aleyna Tilki ile başrolleri paylaşan Canseven oyunculuğa adım atarken takipçisine verdiği cevapla kafalarda soru işareti bıraktı.
Cemal Can Canseven sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorduğu soruları yanıtladı. Canseven, bir takipçisinin ''Survivor'a bir daha gider misin?'' sorusuna şu cevabı verdi: