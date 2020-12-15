Cemal Can Canseven Survivor 2021'e mi katılıyor bakın neler söyledi

Acun Ilıcalı'nın kanalında yayımlanan ve tüm Türkiye tarafından ilgiyle izlenen Survivor yarışmasının bu sene kazananı Cemal Can Canseven oldu. Survivor'da yarıştığı süreçte herkes tarafından çok sevilen Canseven, büyük bir hayran kitlesini peşine taktı.