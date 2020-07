Cemal Can Canseven kimdir instagramda Survivor şampiyonu oldu bile

2020 Survivor finali bu akşam TV 8 ekranlarında canlı yayınla yapılacak. Yaklaşık 5 aydır zorlu Survivor parkurlarında yarışan isimlerden biri de Cemal Can Canseven oldu. Sosyal medyanın en çok destek verdiği Cemal Can Canseven hayranları tarafında. şimdiden Survivor şampiyonu ilan edildi bile. Yarışmadan önce pek tanınmayan DJ'lik yapan Cemal Can Survivor sayesinde popüler oldu ve instagramda 2.9 milyon kişi tarafından takip ediliyor.