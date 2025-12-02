Cemal Can Canseven bunları yıllarca içinde tutmuş! Survivor'la ilgili gerçekleri sonunda itiraf etti
Survivor 2020'a katılıp şampiyon olan Cemal Can Canseven, sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in programına konuk oldu. Sohbetleri sırasında Survivor'la ilgili yıllardır kimseyle paylaşmadığı, adada yaşanan bir olayı ilk kez açıkladı. Canseven'in o sözleri kısa süre içinde sosyal medyada çok konuşuldu.
Cemal Can Canseven, Survivor 2020'a yarışmacı olarak katılıp başarılı performanslarıyla adından sıkça söz ettiriyordu. Yarışmada sona kalıp şampiyon olan Cemal Can Canseven yakın dostu Danla Bilic'in programına konul olarak katıldı. Burada Survivor dönemine dair de önemli açıklamalarda bulunan 2020 şampiyonu Cemal Can, adada yaşanan bir olayı ilk kez anlattı.
Cemal Can Canseven kimsenin bilmediği olayı anlatırken "Buradan ilk defa açıklıyorum. Bunu bir tek aileme söylemişimdir. Belki onlara da söylemedim" dedi.
"KEMİRE KEMİRE YİYİP AĞLAMIŞTIM"
Survivor Cemal Can Kadir Gecesi'nde oruç tutmak istediğini söyleyerek "Yapma etme dediler ben yapacağım deyip oruç tuttum.
Biri onu bulamadım hiç kim olduğunu; bir gece yarısı 2 yumurta bırakmıştı. Bayılmayayım diye herhalde" itirafında bulundu.