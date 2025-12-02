Cemal Can Canseven bunları yıllarca içinde tutmuş! Survivor'la ilgili gerçekleri sonunda itiraf etti

Cemal Can Canseven, Survivor 2020'a yarışmacı olarak katılıp başarılı performanslarıyla adından sıkça söz ettiriyordu. Yarışmada sona kalıp şampiyon olan Cemal Can Canseven yakın dostu Danla Bilic'in programına konul olarak katıldı. Burada Survivor dönemine dair de önemli açıklamalarda bulunan 2020 şampiyonu Cemal Can, adada yaşanan bir olayı ilk kez anlattı.