Cem Yılmaz'la barıştığı söylenen Defne Samyeli'nin sahne ücreti dudak uçuklattı
Cem Yılmaz ile ilişkisinin ardından sahne zammıyla gündeme gelen Defne Samyeli'nin yeni ücreti, ağızları açık bırakıyor.
Sürpriz bir şekilde usta komedyen Cem Yılmaz'la 1,5 yıllık ilikilerini bitiren Defne Samyeli, evlilik şartıyla Yılmaz'la barıştığı konuşuluyordu. Şimdilerde ise Samyeli hakkındaki iddia duyanların dudağını uçuklatıyor. Ünlü komedyenle ilişkisi başladıktan sonra sahne ücretine zam yaptığı iddia edilen Samyeli'nin yeni sahne ücreti olay oldu.
Cem Yılmaz'la ayrılığının ardından single çıkarmaya hazırlanan Defne Samyeli, sahne ücretine de çılgın bir zam yaptı. Bir dönem yalnızca 5 bin TL'ye sahne alan ünlü şarkıcı Cem Yılmaz'la ilişkiye başlamasının ardından 80 bin TL'ye sahne almaya başlamıştı.
Samyeli, şimdilerde ise Medyatava'nın haberine göre, organizasyonlardan 150 bin TL istemeye başladı.
Öte yandan ayrılık sonrası ara ara objektiflere takılan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin yüzlerinin gülmemesi ve sürekli gergin halleri herkesin dikkat çekmişti ki iddialara göre, ünlü çift, barıştı.