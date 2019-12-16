Cem Yılmaz'la barıştığı söylenen Defne Samyeli'nin sahne ücreti dudak uçuklattı

Cem Yılmaz'la ayrılığının ardından single çıkarmaya hazırlanan Defne Samyeli, sahne ücretine de çılgın bir zam yaptı. Bir dönem yalnızca 5 bin TL'ye sahne alan ünlü şarkıcı Cem Yılmaz'la ilişkiye başlamasının ardından 80 bin TL'ye sahne almaya başlamıştı.