Cem Yılmaz'la aşkını Serenay Sarıkaya itiraf etti Defne Samyeli resmen kıyamadı
ATİNA'da baş başa tatil yaparken görüntülenen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya Türkiye'ye geri döndü. Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile aşk yaşadığını itiraf etti.
Defne Samyeli ile olan 1,5 yıllık ilişkilerinin bitmesinin ardından Serenay Sarıkaya ile adı anılan Cem Yılmaz, aşk iddialarını yalanlasa da kameraların objektifinden kaçamadı. Defne Samyeli ile ayrılığın ardından ilk kez Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı müzikal Alice'in 50. oyununda çekilen fotoğrafta ikili aynı karede yer aldı. Sosyal medyada olay yaratan fotoğrafla dedikodular hızla yayılırken Atina'dan gelen görüntü aşkı resmen kanıtladı.
Atina'da baş başa tatil yaptıkları esnada oradaki Türkler'in objektifine takılan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, ikilisinin Atina'da çekilen fotoğrafları yalnızca bu kareyle de sınırlı kalmadı.
Atina sokaklarında gezerken görüntülenen çift, bir de bir mekanda eğlenirken kameraların objektifine takıldı. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu karelerin ardından Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya Türkiye'ye geri döndü.
Serenay Sarıkaya, Atina'daki tatilin ardından muhabirlerin sorularına "Her şey gördüğünüz gibi" yanıtını verdi. Bu itirafın ardından muhabirler güzel oyuncuya "Neden ayrı uçaklarla döndünüz" sorusunu yöneltti. Sarıkaya, "Benim orada işlerim vardı, o yüzden biraz geç döndüm" yanıtını verdi.