Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Serenay Sarıkaya'ya büyük şok! Sesin yatkın değil

"Senin sesin yatkın değil": Bir dönemin arabesk müziğine damga vuran ve 'acıların kadını' olarak bilinen Bergen'i canlandırmak için şan dersleri alan oyuncu Serenay Sarıkaya, kendisi için "Senin sesin daha Avrupai, arabeske yatkın değil” sözüyle şaşkınlığa uğradı.