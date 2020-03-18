Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Serenay Sarıkaya'ya büyük şok! Sesin yatkın değil
Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, 'acıların kadını' olarak bilinen Bergen'in hayatını canlandıracağı için şan dersleri alırken, hocasının yorumuyla neye uğradığını şaşırdı.
Komedyen Cem Yılmaz'ın şarkıcı, oyuncu Defne Samyeli ile 1,5 yıllık ilişkisini bitirdikten sonra ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açmaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çift, önce Atina'da beraber yakalanmış, daha sonra Türkiye'ye döndüklerinde kameraların karşısına birkaç gün sonra beraber geçmişlerdi.
"Senin sesin yatkın değil": Bir dönemin arabesk müziğine damga vuran ve 'acıların kadını' olarak bilinen Bergen'i canlandırmak için şan dersleri alan oyuncu Serenay Sarıkaya, kendisi için "Senin sesin daha Avrupai, arabeske yatkın değil” sözüyle şaşkınlığa uğradı.
"Bu sözler üzerine ders sayısını arttırdı": Sarıkaya’nın ise hocasının yorumundan sonra ders sayısını artırdığı söyleniyor. Bu rolü çok önemsediğini ve elinden gelenin fazlasını yapacağını belirten oyuncunun, günlerce Bergen’in sahne görüntülerini izlediği konuşuluyor.
Sık sık sanatçının zaman geçirdiği yakınlarıyla da sohbet eden Sarıkaya’nın çekimlerin başladığı güne kadar şan derslerine devam edeceği öğrenildi.