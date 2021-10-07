Cem Yılmaz'ın yeni işi 'NFT' nedir Twitter'dan satışa sundu
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, son zamanlarda sosyal medyada da fazlasıyla gündemde ve trend olan NFT (Nonfungible Token) konusunda ilk adımını attı. Yılmaz, kişisel Twitter hesabı üzerinden bir NFT işini satışa sundu.
Cem Yılmaz, NFT satışı yapan ünlüler arasına katıldı. Çizimlerini NFT pazar yeri OpenSea'de satışa sunan Cem Yılmaz, kendi adına açılmış hesabın linkini Twitter üzerinden paylaştı.
111
"Var mı NFT isteyen. İsteyene atıyorum"
Twitter hesabından satışla ilgili bir açıklama yapan Yılmaz, "Var mı NFT isteyen. İsteyene atıyorum. Deneme ya bir şey değil” ifadelerini kullandı.
211
İşte Cem Yılmaz'ın o paylaşımı...
311
411