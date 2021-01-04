Cem Yılmaz'ın sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan jet yanıt ortalık karıştı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz da İmamoğlu'nun paylaşımı retweet ederek şunları yazdı:

"Şimdi bu fikre bir şey desek vay siyaset yapıyorsun deniliyor. 2/3 aydır bu konuda yüzlerce çaresiz insan ile görüştüm, bazılarına elimden geldiğince yardım ettim. Olmuyor yetmiyor. Milli piyango için bundan güzel bir öneri olamaz gelin yapın bu iyiliği."