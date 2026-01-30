Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal büyüdü! Son halini görenler inanamadı
Son dönemde çıkışları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan ünlü komedyen Cem Yılmaz, bu kez oğlu Kemal ile gündeme geldi. Baba-oğul karesi sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görürken, paylaşım binlerce beğeni ve yorum aldı.
Yılmaz'ın Ahu Yağtu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kemal şimdilerde kocaman delikanlı oldu. Cem Yılmaz'ın baba oğul karesine sosyal medyada 'büyüdükçe babasına benziyor', 'tıpkı babası' gibi yorumlar yapıldı.
İşte Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal...
Magazin dünyasının bir dönem en çok konuşulan çiftlerinden olan Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu, 2012 yılında evlenmişti. Ünlü çift aynı yıl ilk kez anne ve baba olma heyecanını yaşamıştı.