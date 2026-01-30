BIST 13.784
DOLAR 43,50
EURO 51,91
ALTIN 7.100,84

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal büyüdü! Son halini görenler inanamadı

|
Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal büyüdü! Son halini görenler inanamadı

Son dönemde çıkışları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan ünlü komedyen Cem Yılmaz, bu kez oğlu Kemal ile gündeme geldi. Baba-oğul karesi sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görürken, paylaşım binlerce beğeni ve yorum aldı.

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal büyüdü! Son halini görenler inanamadı - Resim: 1

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oğlu Kemal ile yaptığı paylaşımla sosyal medyada yeniden gündem oldu. Baba-oğul benzerliği kısa sürede takipçilerin diline düşerken, paylaşım sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.

18
Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal büyüdü! Son halini görenler inanamadı - Resim: 2

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü komedyen Cem Yılmaz şimdi de oğlu Kemal ile gündeme geldi.

28
Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal büyüdü! Son halini görenler inanamadı - Resim: 3

Yılmaz'ın Ahu Yağtu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kemal şimdilerde kocaman delikanlı oldu. Cem Yılmaz'ın baba oğul karesine sosyal medyada 'büyüdükçe babasına benziyor', 'tıpkı babası' gibi yorumlar yapıldı.

İşte Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal...

38
Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal büyüdü! Son halini görenler inanamadı - Resim: 4

Magazin dünyasının bir dönem en çok konuşulan çiftlerinden olan Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu, 2012 yılında evlenmişti. Ünlü çift aynı yıl ilk kez anne ve baba olma heyecanını yaşamıştı.

48