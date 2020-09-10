Cem Yılmaz'ın milyonluk yeni aracı olay! Serenay Sarıkaya soruları kaçırdı

Araba tutkusuyla hatta bir galeri açacak kadar arabaya sahip olmasıyla bilinen Cem Yılmaz, geçtiğimiz gün Levent'teki evinden çıkıp Etiler'in arka sokaklarında yani arabasını test etti. Yılmaz, yirmi dakika boyunca yeni arabasıyla tur attıktan sonra Levent'teki ofisine geri döndü.