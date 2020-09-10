Cem Yılmaz'ın milyonluk yeni aracı olay! Serenay Sarıkaya soruları kaçırdı
ETİLER'de Cem Yılmaz yeni arabasını test ederken kameraların objektifine yakalandı, sevgilisi Serenay Sarıkaya sorularını duyunca ise kaçtı.
Araba tutkusuyla hatta bir galeri açacak kadar arabaya sahip olmasıyla bilinen Cem Yılmaz, geçtiğimiz gün Levent'teki evinden çıkıp Etiler'in arka sokaklarında yani arabasını test etti. Yılmaz, yirmi dakika boyunca yeni arabasıyla tur attıktan sonra Levent'teki ofisine geri döndü.
Milliyet'in haberine göre, arabadan indiği sırada görüntülendiğini fark eden Yılmaz’a bir televizyon muhabirinin, "Sevgiliniz Serenay Sarıkaya’yla tatiliniz nasıl geçti? Röportaj yapalım mı?" sorusuna komedyen, ''Neden yapalım?" cevabını verdi.
"Özel olacaktı" diyen muhabire Yılmaz, tebessüm ederek karşılık verdi. Gülümsemesine rağmen soruları yanıtlamayan komedyenin yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı.
Sınırlı sayıda üretilen spor aracının değeri 5 milyon TL... Cem Yılmaz’ın yeni gözdesinin plakasının oğlu Kemal’in adını simgelediği gözlerden kaçmadı.