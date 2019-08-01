Cem Yılmaz'ın hayranlarına 4 dakika şoku! Karaborsa iddiaları sinirlendirdi
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yeni sezon gösterisi için biletler 4 dakikada bitince karaborsa iddiaları ortaya çıktı. Yılmaz ise u iddialara tepkisini sert bir şekilde gösterdi.
Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yeni sezonda CMYLMZ – Diamond – Elite – Platinum - Plus şovu ile sahnelerde olacağını müjdesini vermişti. Yeni sezonda Zorlu PSM'de tek kişilik gösterisi ile hayranlarını kahkaha krizine sokacak Cem Yılmaz'ın biletleri satışa bugün çıktı.
Cem Yılmaz'ın yeni sezon gösterisinin biletlerinin satışa çıkması ile tükenmesi arasında 4 dakika olunca karaborsa iddialarının yayılması sadece saniyeler sürdü. Yılmaz, çıkan karaborsa haberlerine Twitter hesabından sert bir dille tepki gösterdi.
Yılmaz, sosyal medya hesabından, ''Artık bu maksatlı haberden de sıkılmaya basladım ha! Herkes gibi biletim satışa çıkıyor, seyircimiz alıyor ve bitiyor! Karaborsa karaborsa diye diye sanki bir tuhaflık varmış gibi... Zaten öyle bir şey de yok.. Sahte bilettir, dolandırıcıdır o en fazla'' dedi.
Fakat, Cem Yılmaz, geçtiğimiz aylarda “Diamond-Elite-Platinium-Plus” gösterisinin 2 yıl devam edeceğini belirterek oyuna gelmek isteyenlere karaborsadan bilet almamaları yönünde uyarmıştı.