Cem Yılmaz'ın hayranlarına 4 dakika şoku! Karaborsa iddiaları sinirlendirdi

Yılmaz, sosyal medya hesabından, ''Artık bu maksatlı haberden de sıkılmaya basladım ha! Herkes gibi biletim satışa çıkıyor, seyircimiz alıyor ve bitiyor! Karaborsa karaborsa diye diye sanki bir tuhaflık varmış gibi... Zaten öyle bir şey de yok.. Sahte bilettir, dolandırıcıdır o en fazla'' dedi.