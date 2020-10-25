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Cem Yılmaz'ın gösterilerinin bilet fiyatları dudak uçuklattı! Asgari ücretten bile fazla

Cem Yılmaz salgın sürecinde ara verdiği sahnelere geri dönüyor. Komedyenin bilet fiyatları ise dudak uçuklattı.

Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sağlık çalışanları için bir organizasyon düzenlenmesi halinde ücretsiz sahne alacağını açıklayan Cem Yılmaz sosyal medyada çok konuşulmuştu.

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, koronavirüs salgının Türkiye'ye sıçramasının ardından kapalı gişe olan gösterilerini 13 Mart'ta durdurmuştu. 

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Geçtiğimiz sezon kapalı gişe gösteri yapan Cem Yılmaz, karantina sürecinin ardından yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor. 

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Komedyenin yeni sezon gösterisinin biletleri ise satışa çıkarıldı.

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