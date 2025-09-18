Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu yere yığıldı, apar topar hastaneye kaldırıldı!
Cem Yılmaz'ın eski eşi oyuncu ve manken Ahu Yağtu'dan korkuttan haber geldi. Apar topar hastaneye kaldırılan Yağtu'nun beyin averisması geçirdiği öğrenildi.
Komedyen Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu, korkutan haberde gündeme geldi. Podyuma geri dönmesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Yağtu, bir anda yere yığıldı ve apar topar hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...
Kadın, Paramparça, Kardeşlerim gibi bugüne dek birçok başarılı projede yer alan Ahu Yağtu'nun, geçtiğimiz gün baygınlık geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Burada tetkikleri yapılan Yağtu'nun tedavi süreci başladı ve ünlü oyuncunun menajerlik şirketi oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Açıklamada; Yağtu'ya beyin anevrizması teşhisi konduğu belirtildi.
"SAĞLIK DURUMU İYİ"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Değerli basın mensubu dostlarımız, Ahu Yağtu, dün geçirdiği baygınlık sonrası tedavi sürecine başlamıştır. Yapılan tüm tetkikler sonucunda kendisine beyin anevrizması teşhisi konmuş olup, sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavi sürecinin başladığını bilmenizi isteriz."