Cem Yılmaz'ın Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu: Allah'a şükür...
Ekrem İmamoğlu'nun önceki gün mazbatasını almasının ardından ünlü isimlerden tebrik mesajları yağarken, en ilginç paylaşım Cem Yılmaz'dan geldi.
Seçim sonuçlarının sayımı 17 gün sonra sona erdi ve Ekrem İmamoğlu, resmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Önceki gün Mevlüt Uysal'dan görevi devralan Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada birçok ünlü ismin tebrik mesajlarına boğuldu. Tebrik mesajlarından en ilginci ise, her yerde farklılığını konuşturan Cem Yılmaz'dan geldi.
Cem Yılmaz, resmi twitter hesabından Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti. Ancak ünlü komedyenin tebrik mesajı bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Yılmaz, "İstanbul için, hepimiz için güzel günler diliyorum" diyerek başladığı tebrik mesajına bakın nasıl devam etti...
"Allaha şükür belediyeden abi bi konser abi bizim bi tarla işi vardı abi bizim ruhsat işi noldu gibi derdi olan biri değillim:) hiç olmadım..Ve bizden çok var. Kolay gelsin başkanım."
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devralan İmamoğlu, bu sabah Fox TV'de yayınlanan Çalar Saat Programına katıldı. Verdiği vaatlerden bahseden İmamoğlu, ilk işinin öğrenci akbilini aylık 50 TL yapmak olduğunu söyledi. İmamoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: