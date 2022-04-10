Cem Yılmaz'ın diline düşüp alay konusu olup 'ailemi incitti' diyen Gonca Vuslateri çark etti! Bol filtreli...
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri yıllar önce ödül töreninde ağladığı anları alay konusu yapan Cem Yılmaz'a kırgınlığını eridi.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yıllar önce Atilla Özdemiroğlu'na ödül verirken duygulanan Gonca Vuslateri'yi esprili bir şekilde tiye almıştı.
Gonca Vuslateri, Atilla Özdemiroğlu'na ödül verirken "Biraz önce orada otururken bir ödül konuşması yaptım, konuşma onur ödülü vermek için çok gencim ama yaptığınız her şeye çok saygı duyuyorum." demişti.
"Sadece gecenin bir yarısı çok bunalımlı bir zamanımda ve oyuncu olarak kendime hiç inanmadığım bir zamanda sana mesaj attığımı biliyorum" diyen Vustateri "Attila ben çok zengin bir oyuncu olmadan ölme, lütfen bunu gör sana bunu göstereceğim" ifadelerini kullanmıştı.
Bunun üzerine sahneye çıkan Yılmaz, Vuslateri'yi taklit ederek "Deminden beri orada oturuyorum, Atilla abinin ensesini gördüm ve hatırladım. Atilla abi ben bir gün zengin olursam dedim ve oldum" diyerek herkesi güldürmüştü.