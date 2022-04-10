Cem Yılmaz'ın diline düşüp alay konusu olup 'ailemi incitti' diyen Gonca Vuslateri çark etti! Bol filtreli...

"Sadece gecenin bir yarısı çok bunalımlı bir zamanımda ve oyuncu olarak kendime hiç inanmadığım bir zamanda sana mesaj attığımı biliyorum" diyen Vustateri "Attila ben çok zengin bir oyuncu olmadan ölme, lütfen bunu gör sana bunu göstereceğim" ifadelerini kullanmıştı.