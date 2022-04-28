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Cem Yılmaz'ın abisi Can Yılmaz akaryakıt fiyatlarını ti'ye aldı twitter sallandı!

Cem Yılmaz'ın abisi Can Yılmaz akaryakıt fiyatlarını ti'ye aldı twitter sallandı!

Oyuncu ve senarist Can Yılmaz, Twitter hesabı üzerinde yaptığı paylaşımla dikkatleri üstüne çekti. Üst üste gelen akaryakıt zamlarının üstüne faturasını paylaşan Can Yılmaz'ın konuyla ilgili yorumu herkesi güldürdü. İşte detaylar...

Cem Yılmaz'ın abisi Can Yılmaz akaryakıt fiyatlarını ti'ye aldı twitter sallandı!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın abisi Can Yılmaz, Twitter hesabında yapmış olduğu paylaşımla görenleri güldürdü. Bu zamana kadar kardeşi kadar kendisinin de komik olduğuyla ilgili pek çok yorum alan Can Yılmaz'ın kinayeli tutumu, Cem Yılmaz'ın yaptığı eleştirilere benzetildi.

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Cem Yılmaz'ın abisi Can Yılmaz akaryakıt fiyatlarını ti'ye aldı twitter sallandı!

Akaryakıt aldıktan sonraki faturasını paylaşan Can Yılmaz, zamlardan sonra isyan etti. İşte haberin detayları...

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Cem Yılmaz'ın abisi Can Yılmaz akaryakıt fiyatlarını ti'ye aldı twitter sallandı!

Cem Yılmaz'ın oyuncu ve senarist abisi Can Yılmaz, akaryakıt zamlarına isyan etti. Yaptığı alışveriş sonrası yakıt faturasının fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Yılmaz, 1531 TL'lik ödemesi hakkında yorumda bulundu.

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Cem Yılmaz'ın abisi Can Yılmaz akaryakıt fiyatlarını ti'ye aldı twitter sallandı!

Ünlü isim Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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