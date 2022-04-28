Cem Yılmaz'ın abisi Can Yılmaz akaryakıt fiyatlarını ti'ye aldı twitter sallandı!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın abisi Can Yılmaz, Twitter hesabında yapmış olduğu paylaşımla görenleri güldürdü. Bu zamana kadar kardeşi kadar kendisinin de komik olduğuyla ilgili pek çok yorum alan Can Yılmaz'ın kinayeli tutumu, Cem Yılmaz'ın yaptığı eleştirilere benzetildi.