Cem Yılmaz'ı yağlarken çekildi! Defne Samyeli'nin silikonlu göğüsleri olay

Cem Yılmaz'ı yağlarken çekildi! Defne Samyeli'nin silikonlu göğüsleri olay

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oğlu Kemal ve sevgilisi Defne Samyeli ile Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi. Defne Samyeli sevgilisine yakın ilgi gösterip onu sık sık kremledi. O anlardan birinde objektife yansıyan silikonları magazin dünyasına malzeme oldu.

Cem Yılmaz'ı yağlarken çekildi! Defne Samyeli'nin silikonlu göğüsleri olay - Sayfa 1

Bayram tatilinin ilk günlerini Bodrum’daki evinde sevgilisi Defne Samyeli  ile geçiren ve ardından kısa bir Çeşme tatili yapan Cem Yılmaz, tatilin son günlerinde Bodrum’a geri döndü.

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Cem Yılmaz'ı yağlarken çekildi! Defne Samyeli'nin silikonlu göğüsleri olay - Sayfa 2

Önceki gün Samatya adlı teknesi ile mavi tura çıkan, sevgilisi Defne Samyeli ve oğlu Kemal ile deniz keyfi yapan Cem Yılmaz objektiflerden kaçamadı.

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Cem Yılmaz'ı yağlarken çekildi! Defne Samyeli'nin silikonlu göğüsleri olay - Sayfa 3

Kemal’le de ilgilenmeyi ihmal etmedi
Yalıkavak açıklarına demirlediği teknede bol bol yüzen sevgilisi Defne Samyeli’yi de yağlayan Cem Yılmaz, oğlu Kemal’le de ilgilenmeyi ihmal etmedi.

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Cem Yılmaz'ı yağlarken çekildi! Defne Samyeli'nin silikonlu göğüsleri olay - Sayfa 4

Silikonlar objektife takıldı
İsmi öğrenilemeyen sarışın bir kadının daha olduğu tekneden yansıyan bir kare ise magazin dünyasının gündemine oturdu. O karede Defne Samyeli ve silikonları vardı. Ünlü sunucunun göğüslerine silikon taktırdığı ortaya çıktı. 

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