Cem Yılmaz'ı yağlarken çekildi! Defne Samyeli'nin silikonlu göğüsleri olay

Silikonlar objektife takıldı

İsmi öğrenilemeyen sarışın bir kadının daha olduğu tekneden yansıyan bir kare ise magazin dünyasının gündemine oturdu. O karede Defne Samyeli ve silikonları vardı. Ünlü sunucunun göğüslerine silikon taktırdığı ortaya çıktı.