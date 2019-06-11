Cem Yılmaz'ı yağlarken çekildi! Defne Samyeli'nin silikonlu göğüsleri olay
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oğlu Kemal ve sevgilisi Defne Samyeli ile Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi. Defne Samyeli sevgilisine yakın ilgi gösterip onu sık sık kremledi. O anlardan birinde objektife yansıyan silikonları magazin dünyasına malzeme oldu.
Bayram tatilinin ilk günlerini Bodrum’daki evinde sevgilisi Defne Samyeli ile geçiren ve ardından kısa bir Çeşme tatili yapan Cem Yılmaz, tatilin son günlerinde Bodrum’a geri döndü.
Önceki gün Samatya adlı teknesi ile mavi tura çıkan, sevgilisi Defne Samyeli ve oğlu Kemal ile deniz keyfi yapan Cem Yılmaz objektiflerden kaçamadı.
Kemal’le de ilgilenmeyi ihmal etmedi
Yalıkavak açıklarına demirlediği teknede bol bol yüzen sevgilisi Defne Samyeli’yi de yağlayan Cem Yılmaz, oğlu Kemal’le de ilgilenmeyi ihmal etmedi.
Silikonlar objektife takıldı
İsmi öğrenilemeyen sarışın bir kadının daha olduğu tekneden yansıyan bir kare ise magazin dünyasının gündemine oturdu. O karede Defne Samyeli ve silikonları vardı. Ünlü sunucunun göğüslerine silikon taktırdığı ortaya çıktı.