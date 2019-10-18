Cem Yılmaz'ı tebrik eden dünyaca ünlü Russell Crowe'a yanıt: Amcanın oğlu olsa yapmaz
18 Ekim'de vizyona giren Karakomik Filmler'i için dünyaca ünlü Hollywood oyuncusu Russell Crowe'dan tebrik mesajı alan Cem Yılmaz, verdiği yanıtla olay oldu.
Cem Yılmaz'ın 5 yıl önce vizyona giren Son Umut filminde birlikte rol aldığı yakın arkadaşı Russell Crowe, Karakomik Filmler serisinin ilk iki adımı '2 Arada' ve 'Kaçamak' için ünlü komedyene 3 saniyelik bir video gönderdi.
Yılmaz'ı ilk tebrik eden Crowe, Cem Yılmaz'dan yanıt gecikmedi. Yılmaz, videoyu Twitter hesabından paylaşarak şu ifadelere yer verdi:
Sevenim çok. Geçmiş 6 sene boyunca her filmimde arayıp hayırlı olsun başarılar der mi lan bir insan? Amcanın oğlu olsa yapmaz. İyi adam iyi. Ne zaman bir kardeşe ihtiyacın olsa o her daim orada! Teşekkürler Maximus!ywood
Son Umut filmi: Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz, Russell Crowe ile birlikte 5 yıl önce vizyona giren Son Umut filminde birlikte rol almışlardı. Film Türkiye’de 1.278.278 kişi tarafından izlenmişti.