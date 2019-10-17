Cem Yılmaz'ı ile Defne Samyeli ayrıldı mı ilk olarak yalanlamışlardı

Ünlüler geçidine dönüşen galada Başta Cem Yılmaz olmak üzere oyuncular, film gösterimi öncesinde davetlileri selamladı. Yılmaz’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Karakomik Filmler'in galasına uzun bir süredir aşk yaşadığı Defne Samyeli’nin katılmaması ise ayrılık iddialarını güçlendirdi.