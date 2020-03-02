Cem Yılmaz'ı evine bırakırken yakalanan Serenay Sarıkaya'nın canı fena sıkıldı

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'ya "Hayatım, teşekkür ederim. Kendine iyi bak" demesinin ardından gazetecileri fark etti. Magazin basınını karşısında gören Yılmaz, ufak bir çaplı bir şaşkınlık yaşadı. Serenay Sarıkaya'nın ise canı fena sıkıldı.