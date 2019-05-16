Cem Yılmaz'dan yıllar sonra gelen Ahu Yağtu itirafı: Bir çocuğa bakamadık
Cem Yılmaz, 2012 yılında evlenip 2013 yılında boşandığı oyuncu Ahu Yağtu ile ilgili, "Karı-koca bir çocuğa bakamadık" diyerek başarısızlık hissi yaşadığını söyledi.
Son olarak Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe için düzenlediği kampanyaya katılarak hem destek hem de tepki çeken Cem Yılmaz, Tuhaf Dergi'nin Mayıs ayı sayısına konuk oldu. Dergide, farklı olmak gibi bir arzusunun olmadığını belirten Yılmaz, seçim döneminde attığı "Allah’a şükür, belediyeden ‘abi bir konser, abi bizim bi tarla işi vardı’ gibi derdi olan biri değilim." tweet hakkında konuştu.
İstanbul seçimleri ile ilgili attığı tweeti özgür düşüncesine bağlayan Cem Yılmaz, kendisini şu şekilde ifade etti: "Vicdanlı olmak, makul davranmak, iyi insan olmak için ölmeyi beklememek… Ben fayda için kılımı kıpırdatmam, piyangoyla hayatım boyunca işim olmamıştır; milli piyangodan bahsetmiyorum."
Hiç rüşvet vermedim: "Kastettiğim, “Oradan şöyle bir piyango vurdu” gibi bir piyango duygusu… Hiç rüşvet vermedim, hiç torpil yapmadım, hiç kopya çekmedim. Bitti gitti, benim için böyle durum."
Benim için başarı bu: Ayrıca "Başarılı insanların ortak özelliği it gibi çalışmalarıdır" diyen Cem Yılmaz, “Sahneye çıkıp komik şeyler anlatmak isterdim, anlatıyorum. Film yapmak, güzel arkadaşlarımla film yapmak isterdim, o da tamam. Bunların mutluluğu bana yetiyor. Benim için başarı bu. Farklı olmak gibi bir arzum olmadı. Hep kaynaşmak derdindeydim.” şeklinde konuştu.