Cem Yılmaz'dan yıllar sonra gelen Ahu Yağtu itirafı: Bir çocuğa bakamadık

Benim için başarı bu: Ayrıca "Başarılı insanların ortak özelliği it gibi çalışmalarıdır" diyen Cem Yılmaz, “Sahneye çıkıp komik şeyler anlatmak isterdim, anlatıyorum. Film yapmak, güzel arkadaşlarımla film yapmak isterdim, o da tamam. Bunların mutluluğu bana yetiyor. Benim için başarı bu. Farklı olmak gibi bir arzum olmadı. Hep kaynaşmak derdindeydim.” şeklinde konuştu.