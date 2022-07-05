Cem Yılmaz'dan ses getirecek Ozan Güven ve Çağlar Çorumlu itirafları!

Programda Erşan Kuneri dizisinin kendisi kadar olay olan şarkıları ilk kez Ercan Saatçi, Cem Yılmaz ve Zafer Algöz tarafından birlikte söylendi. Ünlü isimler birlikte çok sayıda şarkı seslendirirken, bir şarkılarını da Ozan Güven'e armağan etti.