Cem Yılmaz'dan ses getirecek Ozan Güven ve Çağlar Çorumlu itirafları!
Geçtiğimiz aylarda Netflix'de yayınlanan Erşan Kuneri dizisi ile günde olan Cem Yılmaz Star TV'de katılığı ir programda dizinin kadrosu, yakın arkadaşı Ozan Güven, Çağlar Çorumlu ile ilgili itiraflarda bulundu.
Haziran 2021'de çekimleri başlayan yönetmenliğini Uğur İçpak'ın yaptığı Erşan Kuneri dizisi Mayıs ayında Netflix'de yayınlanmıştı.
Erşan Kuneri dizisinKin yapımcısı ve oyuncusu Cem Yılmaz, oyuncularından Zafer Algöz ve Ercan Saatçi Star TV'de yayınlanmaya başlayan yeni programı Çok Akustik'in ilk bölümüne konuk oldu.
Programda Erşan Kuneri dizisinin kendisi kadar olay olan şarkıları ilk kez Ercan Saatçi, Cem Yılmaz ve Zafer Algöz tarafından birlikte söylendi. Ünlü isimler birlikte çok sayıda şarkı seslendirirken, bir şarkılarını da Ozan Güven'e armağan etti.
Cem Yılmaz'dan Çağlar Çorumlu ile ilgili bir de itiraf geldi. Erşan Kuneri'nin 'Kooperatif Kemal' isimli 3. bölümünde canlandırdığı Nazlı karakteriyle sosyal medyada gündem olan Çorumlu, başarılı performansıyla da beğeni toplamıştı.