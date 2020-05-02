Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya'ya evlilik teklifi! Serenay'ın cevabı ise...
Magazin gündemine bomba gibi düşen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ikilisinden flaş bir karar geldi. İddialara göre, Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'ya evlilik teklifi etti.
İlk olarak Atina'da baş başa çıktıkları tatilde görüntülenen ardından Türkiye'ye dönerek aşklarını itiraf eden Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı son hız devam ediyor. Hatta ikili, karantina günlerini ünlü komedyenin evinde beraber geçiriyorlar.
112
Karantinada evde bolca vakit geçirmek ikilinin aşklarına iyi gelmiş olacak ki flaş bir karar aldılar. İddialara göre Cem Yılmaz, kendisinden 18 yaş küçük sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya evlilik teklifi etti.
212
Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programının haberine göre, Cem Yılmaz, bir süredir aynı evde yaşadığı Serenay Sarıkaya ile bir ömür geçirmek için adım attı.
312
Cem Yılmaz, 5 aydır aşk yaşadığı Serenay Sarıkaya'ya evlenme teklifi etti.
412