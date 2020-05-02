Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya'ya evlilik teklifi! Serenay'ın cevabı ise...

İlk olarak Atina'da baş başa çıktıkları tatilde görüntülenen ardından Türkiye'ye dönerek aşklarını itiraf eden Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı son hız devam ediyor. Hatta ikili, karantina günlerini ünlü komedyenin evinde beraber geçiriyorlar.