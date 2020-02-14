Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin'e olay gönderme
Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'dan önce beraber olduğu sevgilisi Kerem Bürsin'in yorumunu, Cem Yılmaz tiye aldı. Instagram hesabından paylaşım yaptı.
Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz yılın başlarında 3,5 yıllık ilişkilerine nokta koymuş, Sarıkaya, Bürsin'in ardından Cem Yılmaz ile beraber olmasıyla olay yaratmıştı. Defne Samyeli'nin 'Aldatıldım' demesi üzerine ise olaylar iyice sarpa sarmaya başladı.
Kerem Bürsin, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın kendisinden 18 yaş büyük Cem Yılmaz'la aşk yaşamasına ise "Bu konunun içine dahil olmak istemiyorum. Benimle ilgili bir konu değil. Herkes mutlu olsun" yorumunu yapmıştı.
Cem Yılmaz, Kerem Bürsin'in yorumunu yeni duymuş olacak ki cevabı yine sosyal medya hesabı Instagram'dan tiye alarak verdi. Defne Samyeli'yi aldattığı konuşulan Cem Yılmaz, Birleşmiş Milletler'in paylaşımı üzerinden şunları yazdı:
"Bir bu kalmıştı, iyi oldu"
Birleşmiş Milletler'in 'Bizim için sorun yok yeter ki mutlu olsunlar!'' paylaşımını yaptı.