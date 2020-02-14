Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin'e olay gönderme

Kerem Bürsin, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın kendisinden 18 yaş büyük Cem Yılmaz'la aşk yaşamasına ise "Bu konunun içine dahil olmak istemiyorum. Benimle ilgili bir konu değil. Herkes mutlu olsun" yorumunu yapmıştı.