Cem Yılmaz’dan şaşırtan değişim! Onu hiç bu kadar kaslı görmediniz
Cem Yılmaz, G.O.R.A. serisinin yeni halkası için kolları sıvadı. “4 G.O.R.A.” çekimleri öncesi sıkı bir antrenman programına başlayan 52 yaşındaki komedyenin spor salonundan paylaştığı son görüntü kısa sürede gündem oldu.
Cem Yılmaz, G.O.R.A.’nın yeni filmi öncesi adeta bambaşka birine dönüştü. Spor salonundan paylaştığı kaslı haliyle dikkat çeken 52 yaşındaki komedyen, fit görüntüsüyle sosyal medyayı salladı.
Cem Yılmaz, kült yapım G.O.R.A'nın devam filmi GORA 4 GORA için hazırlıklarını sürdürüyor. Çekimler öncesi form tutmak isteyen ünlü komedyen, spora ağırlık verdi.
52 yaşındaki Yılmaz'ın antrenman yaptığı anlar, spor eğitmeni Sami Hamidi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Hamidi, paylaşımına esprili bir not düşerek, "G4G için Arif'e yolluk hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.