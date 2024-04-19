Cem Yılmaz'dan nafaka tepkisi! "Benimki nafaka değil..."

CEM YILMAZ'IN MAL VARLIĞI 20 MİLYON DOLAR

Cem Yılmaz’ın, bir süre önce mal varlıklarına dair çıkan haberler hakkında oğlunu uyardığı söylenmişti. 20 milyon dolar mal varlığı olduğu söylenen Cem Yılmaz’ın bu haberlerden sonra oğlu Kemal’i, ‘Annene sakın gösterme’ diye uyardığı iddia edilmişti.

Her fırsatta nafaka konusunu açan Cem Yılmaz, bitmeyen nafaka krizini diline doladı. Instagram’da yaptığı magazin paylaşımlarıyla tanınan İlhan Çevik, kendisine takipçilerinden gelen Cem Yılmaz gösterisi mesajlarını paylaştı.