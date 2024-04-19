Cem Yılmaz'dan nafaka tepkisi! "Benimki nafaka değil..."
Eski eşi Ahu Yağtu ile boşandıktan sonra yaşadığı nafaka ve tazminat krizini bir türlü aşamayan ünlü komedyen Cem Yılmaz, "Benimki nafaka değil, benimki madafaka!" diyerek tepki gösterdi.
2012 yılında hayatını birleştirdiği oyuncu Ahu Yağtu’dan 2013 yılında boşanma kararı alan Cem Yılmaz için mahkeme, oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka, Ahu Yağtu’ya 500 bin dolar tazminat ödenmesi kararını vermişti.
Ancak son dönemde ünlü komedyen dolarda yaşanan artış sebebi ile nafakanın TL'ye çevrilmesini talep etmişti. Karar açıklandı ve bu talep ret edildi.
TL'YE ÇEVRİLMESİNİ İSTEDİ
Boşanma sonrası oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz, dolar kurunun aşırı artışından sonra nafakanın TL’ye çevrilmesini talep etmişti. Ancak mahkeme talebini reddetmişti.
CEM YILMAZ'IN MAL VARLIĞI 20 MİLYON DOLAR
Cem Yılmaz’ın, bir süre önce mal varlıklarına dair çıkan haberler hakkında oğlunu uyardığı söylenmişti. 20 milyon dolar mal varlığı olduğu söylenen Cem Yılmaz’ın bu haberlerden sonra oğlu Kemal’i, ‘Annene sakın gösterme’ diye uyardığı iddia edilmişti.
Her fırsatta nafaka konusunu açan Cem Yılmaz, bitmeyen nafaka krizini diline doladı. Instagram’da yaptığı magazin paylaşımlarıyla tanınan İlhan Çevik, kendisine takipçilerinden gelen Cem Yılmaz gösterisi mesajlarını paylaştı.