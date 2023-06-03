Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri 2. sezon müjdesi! "Ekmeğimi yine taştan çıkardım" diyerek duyurdu...
Oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Netflix için yazdığı "Erşan Kuneri" dizisinin ikinci sezon senaryosunu tamamladığını duyurdu. Yılmaz açıklamasında "Evet 3 aydır bu masanın köşesinde şu ipadcağzım ile ekmeğimi yine taştan çıkardım… Tam 320 sayfa, 8 bölüm Erşan Kuneri yazdım. Bu gece bitirdim. Mutluyum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Cem Yılmaz son dönemde Erşan Kuneri dizisinin ikinci sezon senaryosunu yazmak için kampa girmişti. Geçen haftalarda anne ve babasının Asos’taki yazlığına giden Yılmaz, bir süre kafa dinleyip senaryoya odaklanmıştı.
Cem Yılmaz Netflix için yazdığı "Erşan Kuneri" dizisinin ikinci sezon çekimlerine hazırlanıyor. Ünlü komedyen sonunda müjdeyi verdi ve senaryoyu tamamladığını açıkladı.
Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Bülent Şakrak, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya‘nın yanı sıra ikinci sezonda Ahsen Eroğlu, Bige Önal, Şükran Ovalı ve Bora Akkaş‘ın rol alacağı diziyle ilgili şu ifadeleri kullandı;
"Evet 3 aydır bu masanın köşesinde şu ipadcağzım ile ekmeğimi yine taştan çıkardım… Tam 320 sayfa, 8 bölüm Erşan Kuneri yazdım. Bu gece bitirdim. Mutluyum… Haftaya ekip arkadaşlarımla buluşup üzerine konuşacağız" mesajını paylaştı.