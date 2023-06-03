Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri 2. sezon müjdesi! "Ekmeğimi yine taştan çıkardım" diyerek duyurdu...

"Evet 3 aydır bu masanın köşesinde şu ipadcağzım ile ekmeğimi yine taştan çıkardım… Tam 320 sayfa, 8 bölüm Erşan Kuneri yazdım. Bu gece bitirdim. Mutluyum… Haftaya ekip arkadaşlarımla buluşup üzerine konuşacağız" mesajını paylaştı.