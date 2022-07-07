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Cem Yılmaz'dan doktorlara destek veren paylaşım! "Tüm sağlık personellerinin haklı protestosunu destekliyorum"

Cem Yılmaz'dan doktorlara destek veren paylaşım! "Tüm sağlık personellerinin haklı protestosunu destekliyorum"

Ünlü komedyen, oyuncu ve yönetmen Cem Yılmaz Konya'da öldürülen doktor Ekrem Karaya'nın öldürülmesi ardından sağlıkçılar tarafından başlatılan protestoya destek verdi.

Cem Yılmaz'dan doktorlara destek veren paylaşım! "Tüm sağlık personellerinin haklı protestosunu destekliyorum"

Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri dizisi ile uzun süre gündemlerden düşmeyen Cem Yılmaz Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile tekrardan gündem oldu.

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Cem Yılmaz'dan doktorlara destek veren paylaşım! "Tüm sağlık personellerinin haklı protestosunu destekliyorum"

Konya Şehir Hastanesi’nde öldürülen doktor Ekrem Karakaya’nın öldürülmesinin ardından sağlıkçıların başlattığı eylemlere bir çok ünlü isim destek vermişti.

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Cem Yılmaz'dan doktorlara destek veren paylaşım! "Tüm sağlık personellerinin haklı protestosunu destekliyorum"

Komedyen, oyuncu, yönetmen Cem Yılmaz'da sağlıkçıların protestosuna Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile destek verdi.

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Cem Yılmaz'dan doktorlara destek veren paylaşım! "Tüm sağlık personellerinin haklı protestosunu destekliyorum"

Cem Yılmaz paylaşımında “Yalnızca pandemi boyunca yaptıkları fedakârlık bile çabuk unutulan, uğruna ömür harcanan bir meslek sahibi doktorların ve tüm sağlık personelinin haklı protestosunu destekliyorum."

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