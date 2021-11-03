Cem Yılmaz'dan dikkat çeken Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen "Bir vatandaş olarak, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Ne yaptığı bilinen bir insanın böyle gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini biz oturduğumuz evden anlayamıyoruz" diye yanıt verdi.
Komedyen Cem Yılmaz "Rustem Batum Sohbetleri" adlı YouTube programına katıldı. Yılmaz, yöneltilen "Bir vatandaş olarak, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna evrensel standartlarda olan ülkelerde böyle şeylerin olmaması gerektiğini ifade ederek "Ne yaptığı bilinen bir insanın böyle gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini biz oturduğumuz evden anlayamıyoruz" diye konuştu. Öte yandan gazeteci Enver Aysever, Cem Yılmaz'a Rüstem Batum'un programına katıldığı gerekçesiyle taş atınca, Aysever ve Yılmaz Twitter üzerinden birbirlerine girdi.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, stand-up'çı ve yazar Rüstem batum'un YouTube üzerinden gerçekleştirdiği 'Rüstem Batum sohbetleri' adlı programa katıldı.
Cem Yılmaz'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla 4 yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala ve terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ve Osman Kavala'nın durumu hakkında ne düşündüğü soruldu.