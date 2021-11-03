Cem Yılmaz'dan dikkat çeken Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu

Komedyen Cem Yılmaz "Rustem Batum Sohbetleri" adlı YouTube programına katıldı. Yılmaz, yöneltilen "Bir vatandaş olarak, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna evrensel standartlarda olan ülkelerde böyle şeylerin olmaması gerektiğini ifade ederek "Ne yaptığı bilinen bir insanın böyle gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini biz oturduğumuz evden anlayamıyoruz" diye konuştu. Öte yandan gazeteci Enver Aysever, Cem Yılmaz'a Rüstem Batum'un programına katıldığı gerekçesiyle taş atınca, Aysever ve Yılmaz Twitter üzerinden birbirlerine girdi.